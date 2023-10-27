Подруга Пугачевой рассказала о настроении певицы и ее связях с Россией

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в беседе с «Московским комсомольцем» (МК) рассказала о настроении исполнительницы и ее связях с Россией.

По словам Аксеновой, певица не афиширует свои действия и никому не раскроет свое местонахождение, поскольку «любителей поживиться на ней очень много». Тем не менее Пугачева связи с родиной не потеряла и общается с ближним кругом из нескольких хороших и верных ей друзей.

«Я общаюсь с теми, кто с ней разговаривал. Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — заявила Аксенова.

Она призвала поклонников почаще демонстрировать свою любовь к Пугачевой. Аксенова полагает, что это может изменить решение певицы жить вдали от России. В качестве примера она высказала идею сделать телепрограмму с участием ее поклонников, которые бы обратились к певице и сказали, что ждут ее на родине.

«Ей будут приятны такие слова. Тем более, что Алла всегда уважала своих поклонников. И всегда знала о том, что ее сделал народ», — пояснила подруга звезды.