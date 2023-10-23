Бывшая жена Пьехи пострадала от аферы экс-ухажера Волочковой

Бывшая жена Стаса Пьехи пострадала от аферы экс-ухажера Анастасии Волочковой

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Модель и DJ Наталья Пьеха, экс-супруга известного певца Стаса Пьехи, пострадала от аферы бизнесмена Дмитрия Дюрана, выдававшего себя за жениха Волочковой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Наталья, как и многие другие инвесторы, доверилась Дюрану и согласилась вложить деньги в его сеть кондитерских Family Desert.

Модель перечислила предпринимателю 200 тыс. рублей. По договоренности, деньги вместе с процентами должны были вернуться к ней в течение года.

По данным телеканала, деньги она так и не получила. Дюран перестал выходить на связь и скрылся в неизвестном направлении. В 2022 году он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в обмане не менее 45 человек.

Осенью 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали кондитера на Малой Бронной улице в Москве и направила в СИЗО.

Во время допроса выяснилось, что ранее у мошенника была другая фамилия. Под ней он находился в федеральном розыске из-за аналогичной аферы в Нижнем Новгороде, сообщает «Комсомольская правда».

«Он там людей примерно на 100 миллионов обманул, и нас примерно на столько же», - уточнили потерпевшие.