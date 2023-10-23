Бывшую жену Градского оставили без наследства

Тверской суд Москвы не удовлетворил иск третьей жены покойного народного артиста России Александра Градского Ольги Градской (Фартышевой) о праве на наследство, сообщает РИА Новости. Она состояла в браке с композитором с 1980 по 2001 год.

Суд отказал в удовлетворении иска, — говорится в решении суда.

В прошлом году Фартышева подала иск в районный суд к вдове артиста Марине Коташенко и собственным детям — Даниилу и Марии. Она требовала признать общим имуществом супругов жилое и нежилое здания, земельные участки и нежилые помещения.