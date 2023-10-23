Боня призналась, что увела возлюбленного из его семьи

— Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил меня: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?» Я ответила, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Я не хотела никого подталкивать, для меня было важно, чтобы человек сам принял решение, — поделилась телеведущая.