«Не хотела подталкивать»: Боня призналась, что увела возлюбленного из его семьи
Известная российская телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам своего микроблога, что ее новый парень, бизнесмен Руслан Гасанов, ради нее развелся с женой.
— Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил меня: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?» Я ответила, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Я не хотела никого подталкивать, для меня было важно, чтобы человек сам принял решение, — поделилась телеведущая.
Уже через два месяца после этого разговора, добавила Боня, Гасанов решил развестись с женой. Тогда телеведущая и бизнесмен решили дать своим отношениям шанс.
Телеведущая и блогерша до этого рассказала своим фанатам о новом избраннике. Она разместила фотографию мужчины со спины на своей странице в социальной сети.
Телеведущая также стала задумываться о материнстве во второй раз. У Бони есть дочь Анджелина, которую она родила от наследника миллиардера Алекса Смерфита.
В августе этого года Боня сделала пластическую операцию в одной из американских клиник. На 12-й день после процедуры она призналась, что чувствительность некоторых частей лица не до конца восстановилась.