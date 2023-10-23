Бородина призвала Собчак «вернуть свой бабкин стиль»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в передаче «Шоу Воли» о своем недавнем конфликте с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак.

Бородина прокомментировала один из нарядов Собчак словами «какая муха тебя укусила?». В ответ журналистка попросила экс-ведущую не давать непрошенных советов. По словам Бородиной, бывшая коллега «какое-то время» очень стильно одевалась. Однако, на взгляд телеведущей, тот образ ей абсолютно не подходил.

В сентябре Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами. Бородина заявила, что у коллеги был «крутой концептуальный стиль».

Бородина уточнила, что после ее комментария «пошел поток грязи» с обеих сторон, и они «до сих пор не могут остановиться». Звезда уверена, что Собчак идет стиль «Служебного романа». Она сравнила экс-коллегу в брючном костюме с героиней Людмилой Прокофьевной Калугиной из картины Эльдара Рязанова.

«У нее красивый стиль вот этого «Служебного романа», которую все старухой называли. Вот она так одевалась, ей хорошо было», — заявила звезда.