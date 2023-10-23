СМИ узнали подробности о проданной Слепаковым* квартире в Москве

Проданная уехавшим в Израиль юмористом Семеном Слепаковым* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) квартира в центре Москвы не имела отделки и мебели, но интересна своим месторасположением. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В марте 2022 года Слепаков* без каких-либо объяснений уехал из России. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков. 14 апреля 2023 года Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.

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Еще зимой на сайте объявлений появилась информация о продаже квартиры в ЖК Park Residence в Москве. Но удалось продать пятикомнатную недвижимость только в октябре.

При этом, по данным aif.ru, цена в объявлении стояла всего 295 миллионов рублей из-за срочности. Сейчас в клубном доме, который находится возле Крымской набережной, напротив памятника Петру, самая дешевая квартира продается почти за 691 миллион рублей.

Жилье, которое продал артист, представляло собой бетонную коробку без отделки. Из плюсов было панорамное остекление и прекрасное месторасположение в 1-м Голутвинском переулке, а также трехметровые потолки и близость парка «Музеон».

Сам дом, в котором расположена квартира, представляет собой авторский проект. Он отделан медью, финским керамическим кирпичом, юрским камнем, индийским гранитом. Стеклопакеты в доме с алюминиевыми рамами, а в холлах стоят белые кожаные диваны, есть охрана.

Покупатель жилья, принадлежавшего Слепакову*, получил «просторную гостиную с выходом на балкон, мастер-спальню с ванной и гардеробной, две дополнительные спальни, плюс кабинет и еще две ванные», отмечается в статье.

Эксперты предположили, что уехавший в Израиль юморист вынужден был заплатить за продажу квартиры налог в 30%, так как уже утратил статус налогового резидента. Однако если продажа проводилась через принадлежащее Слепакову* ИП, то налог составил лишь 6%.

По некоторым данным, у артиста есть еще несколько квартир в Москве, в том числе в Замоскворечье, на Красной Пресне и на Дорогомиловской улице.