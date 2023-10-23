Пугачева и Галкин уехали из Израиля: где будут жить, вернутся ли в Россию
Певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой покинула Израиль. Какие последние новости о Примадонне и ее муже Максиме Галкине* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)?
Куда и почему уехала Примадонна
Пугачева в связи с неспокойной ситуацией в Израиле покинула страну и отправилась на Кипр. Там она вместе с детьми Лизой и Гарри проведет будущий год, сообщает KP.RU. Отмечается, что артистка воспользовалась кипрским паспортом.
Что за вилла у Пугачевой на Кипре
В 2017 году Пугачева и Максим Галкин* купили трехэтажный дом на Кипре и получили гражданство. СМИ сообщали, что вилла, расположенная на южном побережье в Лимасоле, обошлась семье более чем в €2 млн. Затем стоимость увеличилась на €350 тысяч. Площадь дома составляет, по разным оценкам, от 470 до 600 квадратных метров.
«Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются — башенки, например», — рассказывали сотрудники агентства Cyprus Butterfly, которое занималось оформлением документов.
Галкин*, в свою очередь, отрицал факт наличия недвижимости на Кипре.
Как себя чувствовала Пугачева в Израиле
Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк сообщила, что артистка сейчас пребывает не в лучшем состоянии. По ее словам, Пугачева «выглядит нездоровым человеком» и имеет право жить «там, где ей хочется, и так, как ей хочется».
Подруга артистки дизайнер Любовь Аксенова рассказывала «7Дней», что певице в Израиле очень плохо, но «она пока делает вид, что ей так хорошо».
«Она прекрасно знает, что будет переживать из-за родителей, ведь она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет. Прекрасно знаю ее, она российская баба без всякой дури», — говорила Аксенова.
В начале октября музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Пугачеву. По его мнению, уехав из России, артистка «наплевала на то, что было свято». Соседов также добавил, что с возрастом Пугачева растеряла свои талант, голос и энергетику, после чего остались только «вульгарность, отсутствие культуры и воспитания».
В Россию Алла Пугачева и Максим Галкин* возвращаться пока не планируют.
Как Пугачева и Галкин* отреагировали на войну в Израиле
После начала палестино-израильского конфликта Галкин заявил, что они с супругой не собираются уезжать из Израиля. Артист отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин* считает злыми и малоразвитыми людьми. К последним публикациям комментарии закрыты.
Позднее Галкин* в своих социальных сетях заявил, что намерен покинуть Израиль, потому что планирует возобновить концертную деятельность.
Где сейчас Галкин*
20 октября на Кипре состоялся бенефис шоумена. Выступление Галкина запомнилось зрителям шутками о религии и его коллегах по шоу-бизнесу. Юморист поприветствовал российскую публику на украинском языке и начал выступление. Со сцены шоумен заявил, что пожалел о высказываниях против проведения спецоперации. По его словам, он зарабатывал большие средства в России и много жертвовал Украине.
После Кипра шоумен планирует отправиться с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря текущего года. Пугачева оставалась в Израиле вместе с детьми, несмотря на отъезд мужа.