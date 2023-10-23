Валерий Меладзе рассказал о причинах развода брата с Верой Брежневой
Певец Валерий Меладзе прокомментировал развод старшего брата. Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись, это официально подтвердила сама певица в социальных сетях.
Слухи об этом событии циркулировали в прессе в течение нескольких месяцев.
Предполагалось, что поводом для расставания могли стать политические разногласия пары.
"Ну как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", - цитирует Валерия Меладзе "СтарХит".
В октябре стало известно, что Константину Меладзе удалось продать дом в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" на Новорижском шоссе за 350 млн рублей.