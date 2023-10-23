Адвокат рассказал, что грозит рэперу Big Baby Tape за пропаганду наркотиков

Рэперу Big Baby Tape (Егору Ракитину), в отношении которого возбудили дело за пропаганду наркотиков, может грозить штраф до 100 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это будет зависеть от того, под каким статусом музыкант осуществляет свою деятельность.

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Если певец осуществляет деятельность, как индивидуальный предприниматель, то ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Вероятность оправдания по таким составам правонарушений минимальная и то, если только лингвистическая экспертиза установит отсутствие пропаганды запрещенных веществ, — отметил адвокат

Также Багатурия предупредил, что правоохранители могут отказать представителям артиста в фоноскопической экспертизе. Самое опасное для Big Baby Tape в свете сложившейся ситуации — штрафные санкции за отмену концертов от их организаторов, заметило юрист.

Ранее стало известно, что в отношении Big Baby Tape составили протокол о пропаганде наркотиков в интернете. Материалы административного дела поступили в Никулинский районный суд Москвы. Суд зарегистрировал дело в понедельник, 23 октября. Сейчас протокол находится у судьи. Сам рэпер отреагировал на эту информацию двумя смеющимися и одним плачущим эмодзи в своем Telegram-канале.

Летом в России отменили ряд концертов Big Baby Tape, ни организаторы, ни музыкант не назвали причины. Вместе с этим стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД с просьбой проверить творчество исполнителя.