В отношении рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков

Правоохранители обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

В отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Спустя некоторое время после обращения, концерты рэпера в нескольких городах России отменили. При этом до этого события выступление на Урале уже переносилось.