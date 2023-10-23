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Рэпера Big Baby Tape проверят на пропаганду наркотиков в интернете

Правоохранители обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В отношении рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков
© benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

В отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. На данный момент неизвестно, когда пройдет первое заседание.

С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Спустя некоторое время после обращения, концерты рэпера в нескольких городах России отменили. При этом до этого события выступление на Урале уже переносилось.

Мероприятие должно было состояться 8 июня, но его перенесли на 16 июля, после чего отменили.

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