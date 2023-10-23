Актриса Алехандра Вильяфанье умерла вскоре после 34-летия

21 октября в Боготе на 35-м году жизни умерла Алехандра Вильяфанье, колумбийская актриса и модель.

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Вильяфанье в 2014-м завоевала титул "Мисс Земля Колумбия" в национальном конкурсе, что дало ей право представлять свою страну в международном смотре красоты "Мисс Земля". Где она прошла в полуфинал.

Как передает Chronicles, причиной смерти артистки стал рак, диагноз молодой женщине был поставлен летом прошлого года. Модель перенесла две операции.