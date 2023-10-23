Королева красоты и актриса Алехандра Вильяфанье умерла вскоре после 34-летия
21 октября в Боготе на 35-м году жизни умерла Алехандра Вильяфанье, колумбийская актриса и модель.
Вильяфанье в 2014-м завоевала титул "Мисс Земля Колумбия" в национальном конкурсе, что дало ей право представлять свою страну в международном смотре красоты "Мисс Земля". Где она прошла в полуфинал.
Как передает Chronicles, причиной смерти артистки стал рак, диагноз молодой женщине был поставлен летом прошлого года. Модель перенесла две операции.
Алехандра Вильяфанье родилась 8 октября 1989 года в Сарсале. В "мыльных операх" начала сниматься в 2017-м. В ее фильмографии - множество теленовелл и несколько фильмов.