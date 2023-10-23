Директор Лепса назвал Spotify вражеской площадкой

Директор певца Григория Лепса прокомментировал взлом в Spotify аккаунта исполнителя. Он сообщил "Подъему", что артисту это не интересно.

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"Понятия не имею, о чем вы говорите. И Spotify нам совершенно не интересен, это вражеская платформа, мы на своих. Поэтому вообще не интересно", – подчеркнул он.

Также хакеры получили доступ к аккаунту Олега Газманова в Spotify. В связи с этим пресс-секретарь исполнителя сообщил, что команда на данный момент разбирается в произошедшем.

В СМИ появилась информация о том, что в аккаунтах Лепса и Газманова в Spotify выложили фотографию рэпера Clonnex из Львова с проукраинской надписью.