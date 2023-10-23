В Spotify взломаны аккаунты Лепса и Газманова

Неизвестные взломали аккаунты российских певцов Григория Лепса и Олега Газманова на аудиостриминговом сервисе Spotify, разместив там фотографию украинского артиста и надписи с критикой специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Вместо фотографий российских исполнителей в профиле было размещено изображение Clonnex из Львова.

При этом аккаунт Олега Газманова уже удалось восстановить, а страницу Григория Лепса пока нет. Взломщик утверждает, что планировал получить доступ и к аккаунту SHAMAN, но не смог пробить защиту, пишет «Утро.ру».