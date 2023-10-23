СМИ: в Spotify взломаны аккаунты Лепса и Газманова
Неизвестные взломали аккаунты российских певцов Григория Лепса и Олега Газманова на аудиостриминговом сервисе Spotify, разместив там фотографию украинского артиста и надписи с критикой специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вместо фотографий российских исполнителей в профиле было размещено изображение Clonnex из Львова.
При этом аккаунт Олега Газманова уже удалось восстановить, а страницу Григория Лепса пока нет. Взломщик утверждает, что планировал получить доступ и к аккаунту SHAMAN, но не смог пробить защиту, пишет «Утро.ру».
Ранее аудиостриминговый сервис Spotify объявил о закрытии своего офиса в РФ из-за событий на Украине. При этом говорилось, что сам сервис останется доступным для российских пользователей. Однако в начале марта 2022 года компания заявила о приостановке подписки для россиян, а затем объявила об уходе с российского рынка.