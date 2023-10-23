Ариану Гранде снова засняли на свидании с Итаном Слейтером

Певицу Ариану Гранде снова засняли на свидании с актером Итаном Слейтером. Об этом сообщает издание TMZ.

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Слейтера и Гранде увидели вместе в кафе одного из дорогих отелей в Нью-Йорке. Пара сидела за столиком спиной к другим посетителям заведения. Очевидцы рассказали, что влюбленные пили вино, флиртовали друг с другом и трогали друг друга.

Вместе Гранде и Слейтер играют в киномюзикле «Злая», который выйдет на экраны в 2024 году. Кроме того, актер известен американским театралам по главной роли в бродвейском мюзикле «Губка Боб Квадратные Штаны».

В середине сентября Ариана Гранде и ее муж Далтон Гомес почти одновременно подали на развод. Официальной причиной расставания стали «непримиримые разногласия». При этом отношения между Гранде и Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Пара не торопилась с разводом, так как супруги пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.

С тех пор у певицы, предположительно, роман с актером Итаном Слейтером, который в конце июля подал на развод со своей супругой Лили Джей. Заявление актера было подано в Нью-Йорке 26 июля 2023 года — спустя несколько недель после возникших слухов о его предполагаемом романе с Арианой Гранде.