Разин после проклятий стал желать всем здоровья

Накануне Андрей Разин разразился проклятьями в адрес коллег по шоу-бизнесу, которые организовали и провели концерт памяти Юры Шатунова. Более того, он, как пишет издание womanhit.ru, не поленился каждому из музыкантов прислать личное сообщение, в котором рассказал, что с ним/ней случится.

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Выяснилось, что этими рассылками продюсер занимался из госпиталя в Майами.

Но сейчас Андрей выписался. И теперь стал всем желать здоровья. Ролик с его видеообращением появился в telegram-канале журналистки Алены Жигаловой.

«Всем привет. Андрей Разин из Майами. Сегодня прекрасный день — 21 октября, я наконец-таки вышел из больничного и теперь буду немножко снижать вес. Здоровья всем вам также, как и мне. И всем привет», - сказал Разин.

Музыкальный критик и медиаменеджер Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятьем артистам, выступающим на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.