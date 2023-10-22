Обнародованы гонорары артистов за новогоднее выступление

Близятся новогодние праздники, а с ними – пора больших заработков для представителей шоу-бизнеса. Как рассказал журналистам «Комсомольской Правды» продюсер Ильи Саглиани, уже вовсю идет бронирование артистов на новогодние корпоративы. Спросом пользуются звезды девяностых и нулевых годов, а также исполнители патриотической направленности.

Гонорары звезд за выступления в новогоднюю ночь уже известны. Так, первую строку рейтинга занимают Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина, которым заплатят от 7 до 10 миллионов рублей.

От 2 до 3 миллионов обойдется заказчику пение Любови Успенской, Клавы Коки, Сосо Павлиашвили, Лолиты, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой и МакSим.

А в целом, по мнению экспертов, спрос на новогодние мероприятия оценивать еще рано. Предположительно, рынок не восстановит прежний объем - сейчас многие компании и частные лица стали экономить на развлечениях.