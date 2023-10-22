«Творилось что-то дикое»: Асмус о реакции зрителей на спектакль

Кристина Асмус играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», который ставит театр имени Ермоловой уже второй год. Спектакль всегда пользовался успехом у публики, но накануне, как написала актриса в микроблоге, произошло что-то невероятное.

Асмус сообщила, что этот выход стал для нее особенным и даже «феноменальным», так как большинство сцен в нем она раньше «никогда так не решала», - пишут dni.press. После окончания спектакля зал стоя аплодировал артистам.

«На каждом нашем спектакле встают зрители, но чтоб абсолютно весь зал… И на балконе тоже! Вчера творилось что-то дикое», — восторженно сообщила Кристина.