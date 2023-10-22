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Продюсер рассказал о деталях райдера Ротару

Сергей Лавров рассказал, какие требования предъявляла София Ротару к организаторам своих поездок на концерты. Как оказалось, певица требовала отдельный вагон для переездов по стране. Об этом информирует absatz.media.

Продюсер рассказал о деталях райдера Ротару
© РИА Новости

При этом продюсер отметил, что артистка не капризничала, но определенные требования просила соблюдать четко. Лавров напомнил, что менеджеры организаторов далеко не всегда ответственно относятся к своей работе, поэтому он лично заранее всегда проходил все маршруты Софии Михайловны, чтобы исключить неприятности.

«Она ездила в своем вагоне. Ради нее я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный "отстойник" — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу. Еще она всегда просила теплую машину. Конкретную марку не называла, говорила: «Главное, чтобы было удобно». Вообще, она не была капризной», — сообщил он.

После старта СВО на Украине София Ротару резко пропала с радаров российских поклонников. Знаменитость встала на сторону ВСУ и перестала гастролировать.

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