Продюсер рассказал о деталях райдера Ротару
Сергей Лавров рассказал, какие требования предъявляла София Ротару к организаторам своих поездок на концерты. Как оказалось, певица требовала отдельный вагон для переездов по стране. Об этом информирует absatz.media.
При этом продюсер отметил, что артистка не капризничала, но определенные требования просила соблюдать четко. Лавров напомнил, что менеджеры организаторов далеко не всегда ответственно относятся к своей работе, поэтому он лично заранее всегда проходил все маршруты Софии Михайловны, чтобы исключить неприятности.
«Она ездила в своем вагоне. Ради нее я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный "отстойник" — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу. Еще она всегда просила теплую машину. Конкретную марку не называла, говорила: «Главное, чтобы было удобно». Вообще, она не была капризной», — сообщил он.
После старта СВО на Украине София Ротару резко пропала с радаров российских поклонников. Знаменитость встала на сторону ВСУ и перестала гастролировать.