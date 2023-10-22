Продюсер рассказал о деталях райдера Ротару

«Она ездила в своем вагоне. Ради нее я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный "отстойник" — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу. Еще она всегда просила теплую машину. Конкретную марку не называла, говорила: «Главное, чтобы было удобно». Вообще, она не была капризной», — сообщил он.