В 32 года умер российский певец из команды Элвина Грея Кусим

22 октября на 33-м году жизни скончался Кусим, российский певец и продюсер Артур Кусимов. Об этом в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщил Элвин Грей.

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"Сегодня не стало Артура Кусимова, экс-музыканта группы "Элвин Грей". Больно. Скорбим", - написал артист.

По словам Грея, в течение последних двух лет Кусим работал над своим сольным проектом, но закончить его не успел: "судьба распорядилась иначе".

Причина смерти исполнителя и обстоятельства не называются.

Прощание с Артуром Кусимовым пройдет завтра, 23 октября, столице Татарстана. Похоронят артиста в родном селе Аскарово Абзелиловского района республики Башкортостан.