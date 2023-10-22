Домработница Пугачевой объяснила, почему не будет у нее работать

«Алла не предложит. Дело в том, что у меня, во-первых, с ногой сейчас не ах. А во-вторых, уже не время. Когда она жила в Филипповском переулке, к ней Никита приехал. Тогда можно было с ней работать. Но я тогда была при Филиппе и с двумя собаками. Что ж, я ему оставлю собак и скажу: «Филипп, я ухожу»? Так же тоже неправильно. Поэтому я буду жить так, как сейчас живу», - объяснила женщина.