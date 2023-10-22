Агутин прокомментировал слухи о заграничной недвижимости
Леонид Агутин был гостем шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Там зашел разговор о том, правдивы ли слухи о его многочисленных квартирах и виллах. Предполагалось, что у певца есть несколько квартир в Новой Москве, а также квартира и два особняка в США.
Агутин только посмеялся над этой историей, - рассказывает портал vokrug.tv.
«Вы, может, мне адрес скинете, где это у меня шесть квартир? Там, наверное, какие-то люди живут. Интересно почему, ведь это мои квартиры?» - спросил он.
Окончательно точки в этом вопросе расставил отец артиста Николай Петрович. Он признался, что сам не знал, что, его сын — подпольный мультимиллионер.
На вопросы о виллах Агутина-младшего в США он ответил:
«У него там одна квартира».
В Америке живет дочь Агутина и Варум Елизавета. Недавно родители помогли ей с покупкой квартиры в Майами, на приобретение которой девушка копила и самостоятельно заработанные деньги.
Многие представители российского шоу-бизнеса на фоне отъезда их конкурентов за рубеж приняли решение поднять гонорары за свои концерты. В 2,5 раза выросла стоимость выступления Леонида Агутина - до 5 млн рублей.