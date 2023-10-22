Агутин прокомментировал слухи о заграничной недвижимости

Леонид Агутин был гостем шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Там зашел разговор о том, правдивы ли слухи о его многочисленных квартирах и виллах. Предполагалось, что у певца есть несколько квартир в Новой Москве, а также квартира и два особняка в США.

Агутин только посмеялся над этой историей, - рассказывает портал vokrug.tv.

«Вы, может, мне адрес скинете, где это у меня шесть квартир? Там, наверное, какие-то люди живут. Интересно почему, ведь это мои квартиры?» - спросил он.

Окончательно точки в этом вопросе расставил отец артиста Николай Петрович. Он признался, что сам не знал, что, его сын — подпольный мультимиллионер.

На вопросы о виллах Агутина-младшего в США он ответил:

«У него там одна квартира».

В Америке живет дочь Агутина и Варум Елизавета. Недавно родители помогли ей с покупкой квартиры в Майами, на приобретение которой девушка копила и самостоятельно заработанные деньги.