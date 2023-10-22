Бывшая девушка Губина рассказала о его характере

Андрей Губин в 90-е годы был на пике популярности. В первую очередь, у девушек. Тогда певец был влюблен в Елизавету Саутину, с которой случайно познакомился в общественном транспорте. Андрей писал ей песни, из которых потом сложился альбом «Мальчик-бродяга». Но Елизавета уехала из России, и роман завершился.

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Позднее Губин встретил Людмилу Кобевко — участницу дуэта «Карамель». Влюбленные даже жили вместе, но через полтора года союз распался. Как рассказывала Людмила – из-за сложного характера певца, пишет СтарХит.

«Он очень властный человек и легко мог подавлять. Ему не то, чтобы это нравилось… Он мне как-то сказал: „Знаешь, с тобой интересно, потому что я тебя могу растоптать, а ты берешь и поднимаешься, и опять светишь“», — призналась Кобевко.

Хотя Губин и не подавал виду, что ему тяжело, меняя после расставания с Людмилой девушек как перчатки, его близкие друзья знали, что он так и не смог ее забыть.

«Он мне признался, что Людмила была его последняя большая любовь и, конечно, он очень сильно страдал», — рассказал журналист Владимир Полупанов.