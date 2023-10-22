Крид отсудил 12 миллионов за концерт в Архангельске

Егор Крид выиграл суд у организаторов своего концерта в Архангельске ООО «Твой концерт». Изначально певец выставил компании иск на 5, 7 миллионов рублей «за неисполнение обязательств по договору», но в процессе судебного разбирательства к данной сумме приплюсовались различные неустойки и в итоге она выросла до 12 миллионов.

Как информирует gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы, Антон Попович, гендиректор «Твоего концерта», планирует подать апелляцию.

Концерт, о котором идет речь, состоялся 31 марта в Архангельске. Изначально обе стороны не высказывали взаимного недовольства, но позднее возник конфликт, партнеры отписались друг от друга в социальных сетях. 12 апреля певец обратился в суд.