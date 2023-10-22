Telegram-канал SHOT сообщает, что российский исполнитель Егор Крид выиграл дело против организатора своего концерта в Архангельске. По данным канала, Арбитражный суд Москвы обязал фирму-ответчика выплатить артисту 12,1 млн рублей.

SHOT пишет, что выступление Крида состоялось 31 марта, а 12 апреля певец подал иск и потребовал с ООО «Твой концерт» 5,7 млн рублей за неисполнение обязательств по договору. При этом, по информации канала, сразу после концерта и организаторы, и Егор обменялись благодарностями в социальных сетях.

Судебные тяжбы продолжались полгода, но в итоге суд принял сторону артиста и к изначальной сумме добавили еще неустойки. Таким образом фирму обязали выплатить Криду 12,1 млн рублей. Гендиректор компании-ответчика Антон Попович сказал SHOT, что намерен подать апелляцию. В чем заключалась суть претензий певца стороны не разглашают.