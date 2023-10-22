Канделаки назвала лучшее место для отдыха

Тина Канделаки ответила на вопросы подписчиков в социальной сети. В частности, она рассказала, где любит отдыхать. Гендиректор ТНТ пожаловалась, что настолько занята по работе, что времени на отдых не остается. И поэтому особенную радость ей доставил двухнедельный тур по Волге.

Канделаки высоко оценила как бытовые условия, так и пейзажи и достопримечательности, увиденные по пути. Тинатин Гивиевна огорчена тем, что Россию ее граждане до сих пор считают страной, малоинтересной для путешествий, - пишут dni.press.

«Это уже такое банальное неприятное клише. Очень недооцененная страна», - убеждена она.

Канделаки сообщила, что внутренний туризм на нынешний момент уже вполне соответствует необходимым критериям качества. А круиз по великой реке привел ее в восторг.

«Поверьте, Волга для меня - это лучшее место!» - резюмировала теледива.