Из статьи о Стасе Намине в «Википедии» исчезло упоминание о его пасынке

Со страницы о музыканте Стасе Намине в «Википедии» удалили упоминание о его пасынке Романе Микояне и о страшной трагедии, произошедшей в семье артиста. На это обратили внимание журналисты «Звезды».

Судя по информации на сайте, новая версия статьи была изменена этим утром в 10.28. Как утверждается, старый вариант содержал сведения неэнциклопедического характера с отсылкой к желтой прессе.

О Романе говорилось в части статьи, посвященной третьему браку Стаса Намина с Галиной Ткаченко. Утверждалось, что Намин якобы усыновил ее ребенка от союза с первым супругом. Также исчезло описание событий 18 октября.

Напомним, накануне стало известно, что в частном доме под Истрой были обнаружены тела сына и тещи Намина с колото-резаными ранениями. Позже стало известно о задержании пасынка музыканта Романа.

Мужчина рассказал на допросе, что убил своего сводного брата и бабушку из-за давнего конфликта. В ходе следственного эксперимента он подробно объяснил и показал, как совершил двойное убийство. По его словам, он убил пенсионерку, когда она заснула, затем позвонил брату, попросил его приехать, после чего расправился и с ним.