$95.91-1.40101.43-1.20

Юморист Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины

Юморист Максим Галкин* на концертах за рубежом выразил сожаление, что не может на территории России зарабатывать деньги для помощи Украине. Об этом он высказался на одном из своих концертов, общаясь со зрителями.

Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины
© РИА Новости

«Помощь Украине я и так оказываю. Это во мне такая «разинщина», «пугачевщина», – сказал юморист во время общения со зрителями на одном из своих зарубежных концертов.

Максим Галкин* подчеркнул, что недавно попал в список иноагентов на территории РФ, но вместе с ним находятся «приличные люди».

После начала горячей фазы палестино-израильского конфликта юморист отправился на европейские гастроли.

Ранее сообщалось, что Галкин рассказал, что уехал из Израиля.

* ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ

12