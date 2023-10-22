Юморист Максим Галкин* жалеет, что в России не может зарабатывать деньги для Украины
Юморист Максим Галкин* на концертах за рубежом выразил сожаление, что не может на территории России зарабатывать деньги для помощи Украине. Об этом он высказался на одном из своих концертов, общаясь со зрителями.
«Помощь Украине я и так оказываю. Это во мне такая «разинщина», «пугачевщина», – сказал юморист во время общения со зрителями на одном из своих зарубежных концертов.
Максим Галкин* подчеркнул, что недавно попал в список иноагентов на территории РФ, но вместе с ним находятся «приличные люди».
После начала горячей фазы палестино-израильского конфликта юморист отправился на европейские гастроли.
Ранее сообщалось, что Галкин рассказал, что уехал из Израиля.
* ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ