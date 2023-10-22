Участники СВО назвали Арбенину «страшным врагом России»

В Новосибирске продолжаются страсти по поводу предстоящего концерта певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Концерт, который посвящен 30-летию коллектива должен пройти в «Локомотив -Арене» уже в воскресенье, 22 октября.

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Однако новосибирские активисты все еще не теряют надежды добиться его отмены. К протестным выступлениями присоединились и новосибирцы, которые в настоящее время находятся на передовой в зоне спецоперации. Бойцы записали видео, где высказались против выступления Арбениной, назвав ее «одним из страшных врагов России». Запись была размещена в группе «Союза Отцов» в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для таких резких высказываний стали выступления певицы в поддержку Украины. В частности, во время концерта в Киеве артистка попросила у украинцев прощения за коллег, не поддержавших их. А после присоединения Крыма к РФ, высказывалась, что это неправильно.

Между тем концерт Арбениной в Новосибирске, скорее всего состоится, так как все билеты на него уже проданы. Ожидается, что мероприятие посетит почти пять тысяч поклонников творчества звезды.