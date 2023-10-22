Вера Брежнева нашла работу сразу после развода с Меладзе

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отреагировала на многочисленные слухи про развод с Константином Меладзе. Артистка развелась с композитором, но попыталась сохранить в тайне причину.

© соцсети

Лишь косвенно Вера Брежнева дала понять, что официально развелась, и сообщила, что занимается теперь только музыкой. Сразу после этого в Сети появились предположения, почему пара развелась.

Среди причин назывались политические разногласия, расставание из-за измены и даже «бумеранг». Веру Брежневу ранее обвиняли в разводе Константина Меладзе, и якобы теперь «ответочка прилетела».

Не сдержавшись, певица всё же прокомментировала развод и попросила деликатности и уважения. Вера Брежнева признала, что сейчас в соцсетях много слухов о расставании с Меладзе, назвав их «спекулятивными». Знаменитость потребовала для себя и экс-супруга права это не комментировать.

"С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", - сказала Вера Брежнева.

Также знаменитость нашла себе работу – запустила «марафон трансформации». Экс-жена Константина Меладзе предлагает помощь другим женщинам и пообещала, что выйдет в эфир и расскажет подписчицам о том, как прокачать себя.

Известно, что тарифы на свой марафон Вера Брежнева озвучит позже.