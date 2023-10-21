Вайкуле сообщила что у нее нет бизнеса в России

«Все сочиняют. У меня нет ничего в России, я никто. Можно абсолютно точно расслабиться. Весь бизнес, который у меня был — мое имя, но я ничего не получала. Не переживайте. Нельзя забрать то, чего нет. У меня была компания, в которой у меня была доля, но я сразу все отдала. Меня, как бизнес-леди, нет ни на бумаге, ни в реальности. Поэтому зря стараются», — объяснила певица.