Вайкуле сообщила что у нее нет бизнеса в России
В СМИ и социальных сетях обсуждается, каким образом Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России при том, что она Россию критикует постоянно. Предположительно, она числится топ-менеджером в компании Laimalux Rus, которую сейчас проверяет Федеральная налоговая служба. Об этом пишет СтарХит.
Однако Вайкуле в интервью с латвийскими журналистами опровергла получение прибыли из РФ.
«Все сочиняют. У меня нет ничего в России, я никто. Можно абсолютно точно расслабиться. Весь бизнес, который у меня был — мое имя, но я ничего не получала. Не переживайте. Нельзя забрать то, чего нет. У меня была компания, в которой у меня была доля, но я сразу все отдала. Меня, как бизнес-леди, нет ни на бумаге, ни в реальности. Поэтому зря стараются», — объяснила певица.
В 2022 году сообщалось, что уехавшая из России артистка выходит из состава учредителей бренда, который она основала вместе с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 90-х. Спустя год исполнительница так и не вышла из бизнеса: по данным портала, в текущий момент 51 процентом доли в организации владеет партнер Вайкуле, а 49 процентов принадлежат фирме LAIMALUKSS, владельцем которой являются певица и ее супруг.
В свою очередь, Мамедов заявил, что планировал выкупить долю артистки и ее супруга еще год назад, однако при оформлении документов возникли бюрократические трудности, так как Вайкуле является резидентом другой страны.