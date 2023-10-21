Наталья Штурм пожаловалась на афериста
Наталья Штурм в личном блоге рассказала, как стала жертвой мошенника. С певицей недавно вышел на связь ее дальний знакомый. По ее словам, он начал за ней ухаживать и даже пригласил в Пальма-де-Майорку. Но уже в испанском аэропорту исчез вместе с деньгами из сумочки певицы. Об этом пишет Экспресс Газета.
По словам Натальи, сумма была незначительной, но сама ситуация повергла ее в шок.
«А мужчина приличный был на вид. Вот такие аферисты. А потом мне его девушка еще позвонила, на которой он обещал жениться и уже они собирались ехать на Сейшелы. И прикиньте, он еще и женат. То есть там вообще жесть», — пожаловалась Штурм.
Ранее звезда уже показывала этого человека подписчикам. На фотографии мужчина стоит за полупрозрачной занавеской и отворачивается от камеры.
Певица Наталья Штурм сообщила, что ее обхват талии стал равен 63 см после пластической операции.