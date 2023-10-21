Наталья Штурм пожаловалась на афериста

«А мужчина приличный был на вид. Вот такие аферисты. А потом мне его девушка еще позвонила, на которой он обещал жениться и уже они собирались ехать на Сейшелы. И прикиньте, он еще и женат. То есть там вообще жесть», — пожаловалась Штурм.