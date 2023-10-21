Долина сделала неоднозначное заявление о Шатунове

«Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, но для меня понятие легенда — это нечто большее. Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально позавчера, я по-другому принимаю значимость человека. В любом случае, это был своего рода очередной эксперимент, которые я люблю. Я умею подходить к любой песне и спеть ее, как чувствую. Не мне судить, и не сочтите мой спич грубым и неуместным. Я всегда говорю правду. Без обид», — высказалась Долина.