Долина сделала неоднозначное заявление о Шатунове
На днях в столичном Крокус Сити Холле состоялся концерт памяти Юрия Шатунова, на котором звезды российского шоу-бизнеса исполняли его песни.
Вышла на сцену и Лариса Долина с композицией «Забудь». Через некоторое время после концерта Лариса Александровна в микроблоге сообщила, что ей было сложно принять участие в проекте, поскольку она так и не смогла понять феномен Шатунова. Об этом пишет издание eva.ru.
«Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, но для меня понятие легенда — это нечто большее. Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально позавчера, я по-другому принимаю значимость человека. В любом случае, это был своего рода очередной эксперимент, которые я люблю. Я умею подходить к любой песне и спеть ее, как чувствую. Не мне судить, и не сочтите мой спич грубым и неуместным. Я всегда говорю правду. Без обид», — высказалась Долина.
Слова певицы вызвали бурю возмущения у поклонников покойного экс-солиста «Ласкового мая». Долиной тут же напомнили, что Юрий собирал в отличие от него, полные стадионы, и что зря она появилась на концерте его памяти – с таким высокомерным отношением к ушедшему из жизни коллеге.
Напомним, что музыкальный продюсер Андрей Разин проклял артистов, которые стали участниками концерта в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.