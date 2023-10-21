Обнародована причина выхода Распутиной из жюри шоу «Суперстар»

Маша Распутина более не будет являться членом жюри нового сезона шоу «Суперстар». Причиной увольнения певицы из проекта gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов называет ее скандальные высказывания.

В прошлом сезоне звезда позволяла себе оскорбительные комментарии после выступлений участников шоу. Так, издание приводит пример, что Распутина поклонников певицы Анни Аси назвала «деградированной публикой».