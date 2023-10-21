Обнародована причина выхода Распутиной из жюри шоу «Суперстар»
Маша Распутина более не будет являться членом жюри нового сезона шоу «Суперстар». Причиной увольнения певицы из проекта gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов называет ее скандальные высказывания.
В прошлом сезоне звезда позволяла себе оскорбительные комментарии после выступлений участников шоу. Так, издание приводит пример, что Распутина поклонников певицы Анни Аси назвала «деградированной публикой».
По-другому описал ситуацию супруг Маши Виктор Захаров. Причина, по его словам, кроется вовсе не в скандальном поведении артистки, а лежит сугубо в финансовой плоскости. Распутина решила поднять гонорар за участие в проекте, организаторы не согласились.
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