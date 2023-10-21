Разин обрушился на Кудрявцеву с проклятиями

Накануне концерта памяти Юры Шатунова один из создателей группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил артистам, что проклянет тех, кто выйдет на сцену. Но никто из артистов не принял эти заявления всерьез.

Шоу провели Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. Разин, узнав, что в мероприятии была задействована телеведущая, обрушился на Леру.

«Я ее проклял еще давно. Когда она еще суд у меня выиграла - 300 тысяч рублей. Ну сейчас выйдет на сцену и все, снова ждет ее расплата», -заявил Разин.

Как констатирует «Комсомольская Правда», вражда у Разина с Кудрявцевой давняя. Лера даже подавала на продюсера в суд за клевету, и выигрывала дело.

«Я выиграла все суды против Разина. Не хочу даже о Разине говорить… ненормальный человек», - отметила Лера.

Музыкальный критик и медиаменеджер Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятьем артистам, выступающим на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.