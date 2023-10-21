Боня нарушила собственные принципы

Еще совсем недавно Виктория Боня заявляла, что никогда не будет встречаться с русским мужчиной и не выйдет замуж за человека, живущего в России. А романы с женатыми для нее табу.

Но после того, она показала публике мужчину, с которым сейчас отдыхает на Мальдивских островах, у поклонников теледивы возникли вопросы. Так, избранником Виктории оказался бизнесмен Руслан Гасанов. Он родом из Якутии, учился в Новосибирске, а сейчас живет в Дубае, где имеет собственный бар.

Как пишет «Комсомольская Правда», мужчина рассказал, что их роман с Викторией длится уже два года. Однако это означает, что он развивался, когда Гасанов еще был женат. Журналисты обнаружили в его социальных сетях фотографии отдыха с супругой, датированные этой весной. Сейчас супруги отписались друг от друга, об официальном разводе нет информации.