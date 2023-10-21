Суд вынес решение по наследству Градского

Судебные тяжбы по разделу имущества, оставшегося после смерти народного артиста России Александра Градского, длились достаточно долго, поскольку родственники маэстро ника не могли договориться.

Но накануне Тверской районный суд Москвы вынес окончательный вердикт по этому делу. Наследственная масса поделена на 5 частей. Бывшая супруга композитора Ольга Фартышева не получила ничего, двоим взрослым детям Градского досталась его усадьба, а вдове Марине Коташенко и ее детям выделили квартиру в Москве и коттедж рядом с основным особняком.

Усадьба представляет собой комплекс зданий. На участке имеется зимний дом с бассейном, летний дом, домик для персонала.

Как пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на свои источники, старшие дети решением Фемиды не были удовлетворены. Предполагается, что возможна подача апелляций.