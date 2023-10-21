Парижскую квартиру Лениной оккупировали незаконные жильцы

Лена Ленина долгое время находилась в Монако, а ее квартира в Париже пустовала. Но при очередной оплате коммунальных платежей светская львица неожиданно получила огромный счет за электричество. Пообщавшись с соседями, она узнала, что в ее апартаменты вселились два парня из Сенегала.

К сожалению, подобные случаи незаконного захвата мигрантами пустующего жилья не редки. И выселить непрошеных гостей достаточно сложно. Как информирует «Комсомольская Правда», если действовать по закону, то процесс может затянуться на месяцы, а то и годы. Сначала нужно в суде доказать, что квартиру захватили посторонние лица, потом их выселением займется судебный пристав.

Срочно прилетевшая в Париж Ленина по-хорошему заставить мигрантов освободить жилье не смогла. Тогда ее адвокат придумал хитроумную комбинацию. Лена предложила сквоттерам перебраться в пустующую квартиру классом выше. Те согласились. А юрист связался с ее хозяином. Тот направил команду крепких мужчин для наведения порядка.

«К счастью, юрист придумал хитроумный план. Он предложил темнокожим сквоттерам переехать в более комфортную квартиру. Те проверили и, убедившись, что квартира больше и лучше, согласились переехать. И тогда адвокат позвонил уважаемому авторитету из одного кавказского региона и спросил, почему в его квартире в Париже на кухне горит свет. Тот очень удивился, ведь квартира в последнее время пустовала, и отправил своих громил проверять». - рассказала Ленина.

Звезда не уточнила, насколько сильно пострадало ее жилье от незваных гостей.