Популярная блогерша рассказала, почему решила вернуться в Россию

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров призналась, что ей сложно было жить в США. Об этом она заявила в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

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— Я прям чувствовала, когда находилась там (в США — прим. «ВМ»), что эмоционально мне очень тяжело, — заявила девушка.

Блогерша отметила, что тяжело ей было не потому что она не верила в свои силы или потому что ее не принял американский шоу–бизнес. Покров призналась, что в какой-то момент ей показалось, что она отказывается от своей мечты.

Покров отметила, что в настоящее время в России у нее есть семья, близкие люди, квартира, работа. Девушка поделилась, что в один момент села и подумала, что находится в другом конце Земли. В этот момент блогершу озарило и она задала себе вопрос — что она забыла в чужом государстве.