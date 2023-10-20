Ивлеева рассказала о покупке квартиры

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила, что купила квартиру. Новостью об этом она поделилась у себя в Telegram-канале.

«После улетной командировки умотала на пару дней в Питер дабы восполнить силы! Не пользовалась телефоном несколько дней… Короче перезагружалась, купила новые книги и квартиру», — написала Ивлеева.

О какой недвижимости идет речь и где она находится она не сообщила. Сейчас, по словам Ивлеевой, она вернулась в Москву и планирует активно работать до самого Нового года.