Роберт де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину
Артём Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда, заявили в пресс-службе рок-музыканта.
Также там уточнили, что слова соболезнования из-за рубежа прислали многие кинодеятели, в том числе режиссёр-документалист Джим Браун.
В пресс-службе пояснили, что Артём Микоян окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко» Роберта де Ниро, передаёт ТАСС.
Тела 30-летнего сына Стаса Намина Артёма Микояна и его 85-летней бабушки Полины Ткаченко с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены накануне утром в подмосковной деревне Крюково. Позже в двойном убийстве сознался пасынок рок-музыканта Роман Микоян, отметив, что мотивом стал давний семейный конфликт.