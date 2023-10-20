Роберт де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину

Артём Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда, заявили в пресс-службе рок-музыканта.

Также там уточнили, что слова соболезнования из-за рубежа прислали многие кинодеятели, в том числе режиссёр-документалист Джим Браун.

В пресс-службе пояснили, что Артём Микоян окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Требеко» Роберта де Ниро, передаёт ТАСС.