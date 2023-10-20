Бывший муж Собчак нашел новую возлюбленную

Бывший муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган был замечен на свидании с 23-летней выпускницей МГИМО .

«Держащуюся за руки и обнимающуюся пару засняли на видео после спектакля в театре «Квартет И», где Виторган играет главную роль», – пишет SHOT.

Отмечается, что новая подруга Виторгана является ровесницей его сына Даниила, который сейчас проживает в Израиле. Известно, что девушка является уроженкой Кургана, сейчас она преподает английский дошкольникам.