Стас Намин попросил не приходить на похороны сына

Музыкант Стас Намин рассказал о похоронах своего сына Артема Микояна, который был убит 18 октября вместе со своей бабушкой со стороны матери, Прасковией Ткаченко. По подозрению в совершении преступления задержан сводный брат Артема. Он уже дал признательные показания.