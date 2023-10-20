Стас Намин попросил не приходить на похороны сына
Музыкант Стас Намин рассказал о похоронах своего сына Артема Микояна, который был убит 18 октября вместе со своей бабушкой со стороны матери, Прасковией Ткаченко. По подозрению в совершении преступления задержан сводный брат Артема. Он уже дал признательные показания.
"Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артема. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек", - заявил Намин МК.RU.
Он попросил прессу и людей не приходить на похороны.
"Это был очень чистый, порядочный человек. Ушел мой ангел. То, как его жестоко убили - это страшно. Никому такого не пожелаешь", - сказал отец журналистам.
Намин отметил, что ему безразлична судьба приемного сына, он не следит за разбирательством в суде, который избирает меру пресечения Роману Микояну.