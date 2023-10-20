Гуф развелся с женой

«Мировой судья судебного участка 197 Можайского района Москвы расторг брак между Алексеем Долматовым и теперь уже его бывшей супругой Юлией Королевой. На данный момент каких-либо иных споров у сторон нет», — сказал он.

По словам Жорина, другие вопросы, в том числе воспитание детей, супруги решили во внесудебном порядке.

Друзья Королевой указали, что пока она не меняла фамилию, но может сделать это в любой момент. Напомним, что пара поженилась в конце 2021 года. В 2022 году у них родилась дочь.