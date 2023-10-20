Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган замечен с новой девушкой. Избранницей звезды оказалась 23-летняя выпускница МГИМО, которая на 28 лет младше него. Пару подловили во время их свидания, кадры публикует Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Максим и его юная спутница вместе проводили вечер после спектакля в театре «Квартет», где актер играет главную роль. Как пишет Shot, новая избранница Виторгана — уроженка Кургана, в институте изучала политическую психологию и конфликтологию, сейчас преподаёт английский дошкольникам.

Telegram-канал SHOT