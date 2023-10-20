Максима Виторгана подловили на свидании с новой девушкой: видео
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган замечен с новой девушкой. Избранницей звезды оказалась 23-летняя выпускница МГИМО, которая на 28 лет младше него. Пару подловили во время их свидания, кадры публикует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Максим и его юная спутница вместе проводили вечер после спектакля в театре «Квартет», где актер играет главную роль. Как пишет Shot, новая избранница Виторгана — уроженка Кургана, в институте изучала политическую психологию и конфликтологию, сейчас преподаёт английский дошкольникам.
Telegram-канал SHOT
Похоже, слухи о том, что встречавшиеся несколько лет Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались, оказались правдой, и у актера новые отношения.