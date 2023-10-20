Собчак и Моргенштерн* сделали «слепое» пожертвование в пользу ХАМАС

Журналистка и гражданка Израиля Ксения Собчак, а также рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) случайно пожертвовали средства в пользу ХАМАС, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, они арендовали площадку для интервью-шоу в люксовом отеле ОАЭ, часть директоров которого отдает часть доходов палестинскому движению.

Выступление Собчак и Моргенштерна запланировано на 26 октября в отеле Raffles, принадлежащем французской транснациональной компании Accor. В состав совета директоров компании входят сотрудники Qatar Investment Authority, находящейся под полным контролем правительства Катара. Отмечается, что власти страны неоднократно выражали свою поддержку движению ХАМАС и обвиняли Израиль в эскалации конфликта.