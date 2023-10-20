Газманов обвинил радио и телеканалы в отсутствии патриотизма

Олег Газманов на пресс-конференции, посвященной предстоящему концерту в честь 55-летия своей творческой деятельности, жестко высказался о медиаменеджерах российских радиостанций и телеканалов из-за отсутствия, по его мнению, в эфирах песен патриотической направленности. Народный артист России назвал это «политической историей», в которую должны уже вмешаться «органы государственной безопасности».

Газманов рассказал о своем общественно-музыкальном проекте «Родники», целью которого является поиск талантливых авторов и певцов на территории России. Он отметил, что за два года существования получил «около 20 тысяч песен». Это песни и стихи современных российских авторов — великолепные, духоподъемные, актуальные сегодняшнему дню, отметил певец и композитор.

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Газманов выразил недоумение тем фактом, что эти песни не транслируются по телевизору и не звучат на радиостанциях, поскольку, по мнению медиаменеджеров, эти песни являются неформатом.

На радиостанциях нам говорят: «Ну это как бы не наш формат». Для меня это звучит дико, что патриотические духоподъемные песни высокого качества объявляются в нашей стране «неформатом», — выразил удивление артист.

Он убежден, что такие песни способствуют сплоченности нашей страны, поэтому не допускать их в эфиры — это «политический вопрос»: неуважительное отношение к нашей стране и героям, сражающимся в зоне специальной военной операции. Артист призвал задать этот вопрос структурам «национальной безопасности нашей страны», которые, вероятно, смогли бы повлиять на ситуацию уже со своей стороны.

Пока наши ребята воюют, вы чего, в кустах решили отсидеться — а там решить, как дальше идти? — обратился он через журналистов к руководству медиакорпораций.

Ранее народный артист России Олег Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом, они находятся в Латвии и Италии. По словам исполнителя, сейчас его недвижимость находится «в замороженном состоянии», так как его не пускают в страны Евросоюза. Однако Газманова не расстраивает этот факт. Он назвал это сопутствующими потерями.