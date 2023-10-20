Исполнитель шлягеров Girls и I'm on Fire Дуайт Твилли сломал ногу и умер
18 октября внезапно скончался Дуайт Твилли, певец, гитарист и автор песен, известный по суперхитам 1970-80-х годов Girls и I'm on Fire, попадавшим в топ-20.
Твилли был одним из буревестников пауэр-попа и "отцов" т.н. "Талса-саунда", стиля, зародившегося в Талсе, Оклахома, во второй половине XX века.
О кончине 72-летнего певца сообщает Deadline. Без указания причин и обстоятельств. При этом известно, что в минувшую субботу артист получил серьезную травму, сломал ногу и готовился к операции на голени. О чем сам написал в соцсети, добавив, что чувствует себя плохо и его нога выглядит совсем скверно.
Твилли родился в 1951 году в Талсе. В 1960-х с Филом Сеймуром собрал группу Dwight Twilley Band. С конца 70-х работал сольно, записав два десятка альбомов. Его треки звучат в "Мире Уэйна", "Охотнике за разумом", других фильмах и сериалах.