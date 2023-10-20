Стала известна причина ухода Распутиной из жюри шоу "Суперстар"

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров пояснил, почему она ушла из жюри шоу "Суперстар". Причина, по его словам, кроется вовсе не в скандальном поведении артистки, а лежит сугубо в финансовой плоскости.

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"Маша подняла гонорар, они не потянули. Когда она там сидит, она больше теряет. Основная причина - гонорар, по деньгам не сошлись. Значит, Королева согласилась дешевле работать", - заявил Захаров Telegram-каналу "Звездач".

Он также подчеркнул, что супруга не ставила плохих оценок коллегам, пришедшим на проект, только потому, что считала их состоявшимися звездами.