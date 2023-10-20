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Семён Слепаков* продал квартиру в центре Москвы

По данным Telegram-канала Shot, сделка состоялась в начале октября, теперь у комика не осталось жилья в России.

Семен Слепаков* продал квартиру в центре Москвы
© РИА Новости

Объявление о продаже апартаментов в элитном жилом комплексе Park Residence появилось сразу после отъезда артиста в Израиль. За квартиру площадью 217 квадратных метров владелец просил 295 миллионов рублей, за срочность предлагали сделать скидку 25%.

ЖК находится рядом с парковой зоной Музеона, недалеко от памятника Петру Первому работы Зураба Церетели.

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Семён Слепаков* признан в России иноагентом.

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