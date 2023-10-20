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«Машина Времени» закрыла юридическое лицо в России

Федеральная налоговая служба по городу Москве закрыла юрлицо группы «Машина времени», которое занималось организацией туров. Об этом сообщает Mash.

ФНС закрыла юрлицо группы «Машина времени» в Москве
© globallookpress.com

По данным Telegram-канала, мера принята из-за долгов и множественных нарушений в документации.

Подчеркивается, что в самом начале у музыкального коллектива была компания «Группа Машина времени XXI». В ней все участники группы имели равные доли.

В 2019 году образовалась «Синтез старз». Она выполняла такие же функции, как первая компания. В ней лишь наполовину совпадал состав учредителей в связи с уходом и приходом музыкантов. Отмечается, что неизменным оставался лишь Андрей Макаревич*.

Как уточняет автор, «Синтез старз» функционировала наряду с «Группой Машина времени XXI», однако в конечном итоге она ее заменила. При этом ситуация в компании ухудшалась — она накопила долг в размере 266 тысяч рублей. ФНС инициировала проверку и обнаружила отсутствие активности юрлица и десятки нарушений в официальных бумагах. Это побудило ведомство принять решение о ликвидации компании.

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